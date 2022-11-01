В Бердянске покушались на журналиста-коллаборанта, он в тяжелом состоянии
"Первый заместитель председателя оккупационной администрации" Бердянска Павел Ищук получил ранения в результате взрыва
Об этом сообщил глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает Общественное .
"Вчера произошло покушение на коллаборанта. Он был пропагандистом, Павел Ищук. Когда-то это была очень почтенная персона, украинский журналист, работал на двух предыдущих городских председателей города Бердянск. С приходом оккупационных властей стал "первым заместителем мэра по внешней политике и массовым коммуникациям", – сказала она.
Галицына отметила, что Ищука госпитализировали. Он находится в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.
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