В Бердянске покушались на журналиста-коллаборанта, он в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает Общественное .

"Вчера произошло покушение на коллаборанта. Он был пропагандистом, Павел Ищук. Когда-то это была очень почтенная персона, украинский журналист, работал на двух предыдущих городских председателей города Бердянск. С приходом оккупационных властей стал "первым заместителем мэра по внешней политике и массовым коммуникациям", – сказала она.

Галицына отметила, что Ищука госпитализировали. Он находится в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.

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