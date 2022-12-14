В Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию и оставили без света казармы оккупантов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Бердянские партизаны успешно сработали вчера, 13 декабря.

"Взрыв раздался в 19:30. Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света. Оккупанты на следующий день увеличили количество проверок, но результата в поисках не достигли", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что подобные диверсии осуществляются опытными военными.

"В то же время мы призываем неподготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - добавили в Центре национального сопротивления.

В понедельник, 12 декабря, российский агрессор потерял в оккупированной Горловке более 100 захватчиков.

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