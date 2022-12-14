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В Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию и оставили без света казармы оккупантов

14 декабря, 2022 среда
18:37
война с Россией

Во временно оккупированном Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где базировались мобилизованные россияне

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Бердянские партизаны успешно сработали вчера, 13 декабря.

"Взрыв раздался в 19:30. Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света. Оккупанты на следующий день увеличили количество проверок, но результата в поисках не достигли", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что подобные диверсии осуществляются опытными военными.

"В то же время мы призываем неподготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - добавили в Центре национального сопротивления.

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Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Убитые русские
деоккупация Украины
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