В Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию и оставили без света казармы оккупантов
Во временно оккупированном Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где базировались мобилизованные россияне
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Бердянские партизаны успешно сработали вчера, 13 декабря.
"Взрыв раздался в 19:30. Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света. Оккупанты на следующий день увеличили количество проверок, но результата в поисках не достигли", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, что подобные диверсии осуществляются опытными военными.
"В то же время мы призываем неподготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - добавили в Центре национального сопротивления.
- В понедельник, 12 декабря, российский агрессор потерял в оккупированной Горловке более 100 захватчиков.
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