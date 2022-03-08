В Бердянске оккупанты захватили радиостанцию
В Бердянске русские военные захватили радиостанцию "Азовская волна"
Об этом идет речь в Телеграмме Запорожской областной военной администрации.
"Бердянская радиостанция "Азовская волна" захвачена российскими военными", – говорится в сообщении.
Представители областных властей предупреждают всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропагандистского и антиукраинского характера.
- Напомним, 4 марта Запорожская областная военная администрация сообщила о захвате телевышки в городе, в Центре противодействия дезинформации эту информацию опровергли.
- 7 марта стало известно, что городскую телевышку Мелитополя, а также вышки радиосвязи контролирует армия РФ.
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