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В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения, а предателя Украины назначили главой департамента здравоохранения

27 апреля, 2022 среда
01:18
война с Россией

Российские войска захватили два медицинских учреждения во временно оккупированном Бердянске

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения. Сейчас известно, что одному из них назначен руководитель, избранный из коллаборантов", говорится в отчете от Запорожской ОВА.

В ОВА отметили, что Николай Мирошниченко еще недавно занимался волонтерством и помогал эвакуироваться из серой АТО/ООС, а теперь назначен россиянами главой городского департамента здравоохранения.

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Запорожье
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