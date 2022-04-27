В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения, а предателя Украины назначили главой департамента здравоохранения

Об этом сообщает Запорожская ОВА.



"В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения. Сейчас известно, что одному из них назначен руководитель, избранный из коллаборантов", говорится в отчете от Запорожской ОВА.



В ОВА отметили, что Николай Мирошниченко еще недавно занимался волонтерством и помогал эвакуироваться из серой АТО/ООС, а теперь назначен россиянами главой городского департамента здравоохранения.

30 марта заместитель председателя Бердянской РГА объявила о подозрении из-за сотрудничества с оккупантами.

20 апреля на Запорожье во временно оккупированном россиянами Бердянске "заммэра" "назначили" местного дворника.