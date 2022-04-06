В Бердянске оккупанты заблокировали работу гумцентра и взяли волонтеров в плен, - местные власти

Об этом сообщили на официальном канале власти Бердянска.



По предварительной информации, около 10 утра 6 апреля россияне заблокировали работу гуманитрного центра, расположенного на базе местного Центра детского и юношеского творчества.



Местные власти сообщают, что вооруженные оккупнаты заблокировали двери и завели всех работников и волонтеров в актовый зал.



Связи с пленными нет. О том, что происходит в актовом зале, неизвестно.



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