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В Бердянске оккупанты выгнали людей из больницы, чтобы разместить своих раненых военных, - Генштаб

10 мартa, 2023 пятница
19:25
война с Россией Русские военные

В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба 10 марта.

В частности, отмечается, что из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

"В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая "власть" организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии "единая Россия".

В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области

"В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты провели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы зафиксированы в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области; Краснопоповка и Белогоровка в Луганской области, а также Диброва, Спорное, Раздолевка и Ягодное Донецкой области.

Бахмутское направление: вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григоровка, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

Запорожское и Херсонское направление: противник вел оборону действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Огромного Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 1 удар по позиции ЗРК

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.

  • В пятницу, 10 марта, российские террористы по артиллерии обстреляли Таврический микрорайон Херсона.
Донетчина
оккупированные территории
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