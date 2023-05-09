В Бердянске оккупанты ведут себя все хуже и хуже: мародерят и принудительно паспортизируют, - замглавы райсовета
Насилие и грабеж россиян во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области продолжается и усиливается
Об этом рассказал заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире Еспресо.
"С самого начала росгвардейцев из Дагестана было много. Они стояли на блокпостах, держали колонию, где находились незаконно заключенные люди. Сейчас происходит очередная ротация. Приезжающие ведут себя хуже и хуже. Они понимают, что приезжают на меньший срок Во-вторых, оккупанты понимают, что контрнаступление неизбежно, и это очень влияет на их поведение, грабежи и их отношение к населению, на принуждение к паспортизации, разного рода запреты, они приезжают и понимают, что им все еще через год не рады. Поэтому насилие и грабеж продолжается и ухудшается", - рассказал он.
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