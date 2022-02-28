В Бердянске оккупанты расстреляли мирного жителя за отказ сотрудничать, - Цаплиенко

Об этом сообщил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, передает в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.



"В Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя, заявил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев. Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что тот не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить по телефону домой в РФ", - написал Цаплиенко.