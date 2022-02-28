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Главная война с Россией В Бердянске оккупанты расстреляли мирного жителя за отказ сотрудничать, - Цаплиенко

В Бердянске оккупанты расстреляли мирного жителя за отказ сотрудничать, - Цаплиенко

28 февраля, 2022 понедельник
10:13
война с Россией

В Бердянске Запорожской области российские захватчики застрелили мирного жителя, отказавшегося предоставить им телефон

Об этом сообщил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, передает в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

"В Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя, заявил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев. Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что тот не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить по телефону домой в РФ", - написал Цаплиенко.


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Новости
убийство
оккупированные территории
мирные жители
Андрей Цаплиенко
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