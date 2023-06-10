Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Бердянске оккупанты пытаются скрыть свои потери и перекрывают территорию вокруг морга, - Генштаб

В Бердянске оккупанты пытаются скрыть свои потери и перекрывают территорию вокруг морга, - Генштаб

10 июня, 2023 суббота
19:18
Война с Россией

Российские оккупанты пытаются скрыть количество потерь военных, перекрывая территорию города вокруг морга

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 июня.

"Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга", - говорится в сообщении.

На территории морга скопления до 10 санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов.

ВСУ поразили 2 пункта управления и 4 важных объекта окупантов

За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта оккупантов.

В сутки Россия применила 8 ракет и 35 БПЛА типа Shahed

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в том числе 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БПЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры", – отметили в Генштабе.

Россияне нанесли 66 авиационных ударов и совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Силы Обороны уничтожили 2 крылатые ракеты и 20 БПЛА типа Shahed-136/131

Украинские военные во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 2 крылатые ракеты и 20 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

На фронте произошло 28 боевых столкновений: ситуация по направлениям

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Степок, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздолевка, Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.

  • Авиация сил обороны за минувшие сутки, 9 июня, нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Украина
Россия
военные силы Украины
Волинь
терроризм
Херсонщина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
Сергій Власенко
9 июня, 2023 пятница
"Вывод очень отрицательный для Украины": Сергей Власенко о решении Венецианской комиссии по закону об олигархах
Північно-Кримський канал
10 июня, 2023 суббота
Вода уже точно не будет поступать по Крымскому каналу, - гендиректор Укргидроэнерго
ООН
9 июня, 2023 пятница
В ООН заявили, что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
10 июня
20:03
Эксклюзив
Животные погибали в муках: волонтер рассказала о затопленном зоопарке на Херсонщине
20:01
OPINION
Ошибка деда
19:49
Мы должны заботиться друг о друге всегда, - Зеленский о лесных пожарах в Канаде
19:36
Под Никополем из-за подрыва Каховской ГЭС просел железнодорожный путь
19:16
Порошенко в Раде: а где закон о 30 тысячах военным?
19:14
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Даже уже Лукашенко знает, куда будут лететь американские "томагавки" в случае ответа НАТО на применение РФ ядерного оружия, - польский политик Чех
18:51
Подрыв Каховской ГЭС: эвакуировано уже более 3 тысяч человек, - Зеленский
18:32
Эксклюзив
Ковальчук нужен Мишустину, чтобы заставить Путина уйти в отставку, - Пионтковский
18:30
Под давлением "Евросолидарности" нардепы проголосовали за увеличение отпусков военным, - Сюмар
18:24
Провели 40 дней в джунглях: в Колумбии нашли 4 детей, выживших после авиакатастрофы
18:01
OPINION
Многим украинцам рано смотреть фильм "20 дней в Мариуполе"
17:56
Ливнем подтоплены некоторые улицы в столичном Дарницком районе
17:32
Россияне обстреляли Орехов: погибла семейная пара
17:25
Из-за подрыва Каховской ГЭС полностью заблокирован подъезд к селу Николаевской области, где проживают 379 человек
17:23
Эксклюзив
F-16
К осени прилетят в Украину F-16, а может и F-18, - польский политик Чех
17:04
Ракеты для ПВО и тысячи снарядов. Канада предоставит Украине военную помощь на 500 млн канадских долларов
16:56
Подрыв Каховской ГЭС: Великобритания предоставит Украине 16 млн фунтов гуманитарной помощи
16:44
Мы все обязательно почувствуем украинское контрнаступление, - Зеленский
16:43
Эксклюзив
МАГАТЭ должен вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине, - экс-министр энергетики Оржель
16:14
Загрязнение вредными веществами реки Ингулец превышает норму
16:11
Эксклюзив
Ковальчук, Уткин и Затулин являются новым "комитетом общенационального спасения" России, - Пионтковский
16:03
OPINION
Красный Крест, как и ООН, – ничтожны
15:47
Обновлено
В Киев с необъявленным визитом прибыл канадский премьер Трюдо
15:42
Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным: будет призывать закончить войну
15:24
СБУ объявила подозрение восьми коллаборантам, среди которых "министр транспорта" в Крыму
14:54
На территории Украины ожидается значительное похолодание: синоптик Наталья Диденко о погоде в эти выходные
14:32
Эксклюзив
Крымчане должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова, - польский политик Чех
14:25
Из-за подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек
14:18
В Турции раздался взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ: 5 человек погибли
14:11
Пригожин создает для себя программу постпутинской РФ, - Пионтковский
14:09
OPINION
Почему Запад толкает Украину к победе
14:01
"Манчестер Сити" – "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
13:42
Дом c Херсонщины прибыло к побережью Одессы. 10 июня 2023 года
В Одессе прибившиеся к берегу мины из Херсона будут взрывать на месте, - Труханов
13:42
Телеканал "Рада" показал в эфире телемарафона кадры из МЧС РФ, якобы эвакуировавшего людей из Херсона
13:03
Из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема, - Министерство защиты окружающей среды
12:46
РФ держит в Черном и Азовском морях десять кораблей – ракетоносителей нет
12:38
В Киеве только 15% укрытий полностью пригодны для использования, - Камышин
12:38
В этот день ушла из жизни Катерина Билокур
12:36
Германия изучает роль Польши в подрыве "Северных потоков", - The Wall Street Journal
12:01
OPINION
Путем Восточной революции
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV