В Бердянске оккупанты применили силу и оружие против участников мирной акции протеста

Как сообщили "Общественному" местные жители, захватчики начали их избивать, раздевать и задерживать, передает Еспресо.TV.

Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице к исполкому, где сидят оккупанты. По словам участницы акции, захватчиков становилось все больше, людей начали окружать. Примерно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.

Оккупанты произвели несколько выстрелов в воздух и начали оттеснять участников акции, угрожая стрелять по ногам.

Что сделали с теми, кого свалили и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.

Напомним, под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, которые пытались эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье

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