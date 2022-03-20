В Бердянске оккупанты применили силу и оружие против участников мирной акции протеста
Сегодня, 20 марта, в Бердянске около 250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации
Как сообщили "Общественному" местные жители, захватчики начали их избивать, раздевать и задерживать, передает Еспресо.TV.
Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице к исполкому, где сидят оккупанты. По словам участницы акции, захватчиков становилось все больше, людей начали окружать. Примерно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.
Оккупанты произвели несколько выстрелов в воздух и начали оттеснять участников акции, угрожая стрелять по ногам.
Что сделали с теми, кого свалили и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.
- Напомним, под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, которые пытались эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное