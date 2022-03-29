В Бердянске оккупанты под дулами автоматов пытались включить свою пропаганду, но провайдер отказался ее транслировать, - Герасимьюк

Об этом во время заседания 29 марта сообщила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает Еспресо. TV.

"Вооруженные "орки" зашли в офис одного из наших лицензиатов с требованием под дулом автомата перейти на их сторону, предоставить им возможности работать, включить свою российскую пропаганду. Все как один уволились с работы, вышли оттуда и кроме того написали нам письмо о том, что они сдают свою лицензию, потому что не хотят быть рупором россиян", - отметила она.

Напомним, в Запорожской области оккупанты склоняют украинцев к коллаборационизму, охотятся на тех, кто не подчиняется им, и угрожают журналистам, - ОВА

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