В Бердянске оккупанты под дулами автоматов пытались включить свою пропаганду, но провайдер отказался ее транслировать, - Герасимьюк
В Бердянске Запорожской области местный провайдер отказался от лицензии, чтобы не сотрудничать с оккупировавшими город российскими военными
Об этом во время заседания 29 марта сообщила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает Еспресо. TV.
"Вооруженные "орки" зашли в офис одного из наших лицензиатов с требованием под дулом автомата перейти на их сторону, предоставить им возможности работать, включить свою российскую пропаганду. Все как один уволились с работы, вышли оттуда и кроме того написали нам письмо о том, что они сдают свою лицензию, потому что не хотят быть рупором россиян", - отметила она.
- Напомним, в Запорожской области оккупанты склоняют украинцев к коллаборационизму, охотятся на тех, кто не подчиняется им, и угрожают журналистам, - ОВА
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