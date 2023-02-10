В Бердянске оккупанты обыскали гаражи украинских педагогов
Во временно оккупированном Бердянске российские оккупанты провели очередной преступный рейд
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На этот раз россияне обыскивали в Бердянске гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества с оккупантами. Пропагандисты утверждают, что в гаражах педагоги прячут документацию и оргтехнику, якобы похищенную из местного университета.
"Хотя по факту именно россияне захватили помещение и бесправно пользуются чужим имуществом. При этом стоит заметить, что россияне контролируют вузы с первого дня оккупации и никто из сотрудников не мог ничего вынести из помещения без их ведома. Фактически враг использует это основание для репрессий против педагогов" ", – пишут в Центре.
- Силы обороны подтвердили, что 8 февраля поразили аэродром оккупантов в Бердянске, в результате чего было уничтожено более 100 россиян.
- 10 февраля сообщалось, что оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области.
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