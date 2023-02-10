В Бердянске оккупанты обыскали гаражи украинских педагогов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На этот раз россияне обыскивали в Бердянске гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества с оккупантами. Пропагандисты утверждают, что в гаражах педагоги прячут документацию и оргтехнику, якобы похищенную из местного университета.

"Хотя по факту именно россияне захватили помещение и бесправно пользуются чужим имуществом. При этом стоит заметить, что россияне контролируют вузы с первого дня оккупации и никто из сотрудников не мог ничего вынести из помещения без их ведома. Фактически враг использует это основание для репрессий против педагогов" ", – пишут в Центре.