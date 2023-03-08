Об этом говорится на сайте Центра нацсопротивления (ЦНС).

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области захватчики провели рейд по домам семей, где дети не посещают российские школы.

"К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали паспорт РФ", - отметили в ЦНС.