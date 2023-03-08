В Бердянске оккупанты ходят по домам семей, которые не отдали детей в российские школы, - ЦНС
По данным Центра национального сопротивления, оккупанты в Бердянске устроили рейды на дома семей, где дети не посещают школы захватчиков
Об этом говорится на сайте Центра нацсопротивления (ЦНС).
Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области захватчики провели рейд по домам семей, где дети не посещают российские школы.
"К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали паспорт РФ", - отметили в ЦНС.
- Напомним, в декабре сообщалось , что в Бердянске россияне и их приспешники ищут детей, которые учатся в украинских школах онлайн: у них проверяют смартфоны, а родителям угрожают.
- Российские террористы продолжают использовать детей на оккупированных территориях как живой щит: РФ размещает военных и технику в школах, где учатся дети.
- Также по данным Центра нацсопротивления на оккупированных территориях россияне штрафуют родителей, чьи дети учатся в украинских школах.
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