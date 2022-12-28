В Бердянске оккупанты боятся одевать военную форму, - ЦНС
Российские военные боятся передвигаться в военной форме по временно оккупированному Бердянску Запорожской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, по возможности разрешили передвигаться в гражданской форме, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Причиной являются недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе", - пишут в Центре.
Местные активно отслеживают русских военных и передают информацию ВСУ. Это также является причиной, почему оккупанты боятся одевать военную форму и не привлекать внимание к себе.
- 26 декабря стало известно, что оккупанты планируют открыть в Бердянске педагогические вузы, где торопливо будут готовить "новых учителей" истории и русского языка для школ.
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