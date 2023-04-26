В Бердянске оккупанты анонсировали рейды по домам

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По словам ЦНС, россияне хотят выявить пустующее жилье. Это поможет оккупантам дополнить учет "бесхозного имущества", чтобы в дальнейшем конфисковать недвижимость украинцев, покинувших регион из-за оккупации.

"В дальнейшем такое имущество выставляется на "продажу", то есть отдается за бесценок оккупантам и коллаборантам. Заметим, что юридически такой договор о продаже ничтожен и не изменяет право собственности на имущество. Следовательно, все права на недвижимость остаются за настоящими владельцами", - отмечает ЦНС. .

Оккупанты также будут проверять, кто сейчас живет в квартирах. Ведь россияне объявили о запрете жильцам принимать туристов в жилой фонд, если здание не имеет соответствующего назначения.

"Это делается для борьбы с партизанами, чтобы не разрешают владельцам помещений предоставлять жилье посторонним лицам", - пишет ЦНС.