В Бердянске оккупанты анонсировали рейды по домам
Оккупационная администрация Бердянска анонсировала рейды в городе, будут проверять "наличие потребителей жилищно-коммунальных услуг" в жилье
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По словам ЦНС, россияне хотят выявить пустующее жилье. Это поможет оккупантам дополнить учет "бесхозного имущества", чтобы в дальнейшем конфисковать недвижимость украинцев, покинувших регион из-за оккупации.
"В дальнейшем такое имущество выставляется на "продажу", то есть отдается за бесценок оккупантам и коллаборантам. Заметим, что юридически такой договор о продаже ничтожен и не изменяет право собственности на имущество. Следовательно, все права на недвижимость остаются за настоящими владельцами", - отмечает ЦНС. .
Оккупанты также будут проверять, кто сейчас живет в квартирах. Ведь россияне объявили о запрете жильцам принимать туристов в жилой фонд, если здание не имеет соответствующего назначения.
"Это делается для борьбы с партизанами, чтобы не разрешают владельцам помещений предоставлять жилье посторонним лицам", - пишет ЦНС.
- 26 апреля россияне отчитались о создании координационного совета "движение первых", отвечающего за идеологическую обработку школьников на Херсонщине.
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