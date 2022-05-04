В Бердянске ни один руководитель бюджетного или коммунального учреждения не перешел на сторону оккупантов, - ОВА
В Бердянске руководители бюджетных и коммунальных учреждений отказались сотрудничать с россиянами, а коллаборантами стали уборщики, дворники и слесари
Об этом Запорожская ОВА сообщила в телеграмме .
"По данным официальных городских властей курортного города, в Бердянске не перешел на сторону оккупанта ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия. Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мерии города". Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", - говорится в заявлении.
Депутаты горсовета не могут работать сессионно и принимать решения, потому занимаются волонтерством. Городской совет знает, что делает каждый представитель местных властей, и не имеет к ним претензий. Неизвестно, чем занимается один депутат от ОПЗЖ, оценку его действиям предоставят соответствующие органы.
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