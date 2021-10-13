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В Бердянске и на Арабатской Стрелке установили поворотные веб-камеры на высоте птичьего полета
Для популяризации приграничных рекреаций и привлечения туристов в Бердянске и на Арабатской Стрелке запустили новые поворотные веб-камеры с больгим зумом, установленные на высоте птичьего полета
С их помощью все желающие онлайн смогут увидеть онлайн панорамы местности, посмотреть на известные локации и фотозоны, а также любоваться живописными морскими пейзажами круглый год, сообщает местное издание Azov.UA.
Для всех азовских курортов минувший сезон выдался не самым удачным в силу неблагоприятных природных условий – довольно холодного начала лета и нашествия медуз, а также из-за целенаправленной дискредитации рекреаций желтыми СМИ и блогерами, специализирующимися на хайпе. Поэтому к подготовке к следующему лету в Бердянске и на Арабатской Стрелке отнеслись серьёзно.
С помощью современных технологий и новых средств презентации курортов здесь решили показать местные красоты. Таким образом, планируется подчеркнуть туристическую привлекательность курортов не только в качестве локаций для пляжного отдыха, но и как красивых мест на побережье, ориентированных на культурный туризм.
Новые веб-камеры доступны на сайтах НМП "Бердянск" и НМП "Арабатская Стрелка".
Поворотная веб-камера в Бердянске установлена в одном из самых высоких мест города в микрорайоне АЗМОЛ и осуществляет вещание из 25 разных точек. В рамках трансляции представлены известные локации в пределах города и в его окрестностях. Например, можно увидеть Бердянский морской порт с пришвартованными судами и грузоподъёмной техникой, большое колесо обозрения на Приморской площади, инсталляцию "Я люблю АЗМОЛ" и рассмотреть белеющие на горизонте ветряки Ботиевской ветроэлектростанции. Самые живописные кадры из данной веб-камеры открываются на закате, когда панораму города и Бердянского залива озаряют лучи заходящего солнца.
Веб-камера на Арабатской Стрелке фокусируется на 32 разных точках и транслирует панорамный вид на побережье Азовского моря, город Геническ и курортное село Геническая Горка с высоты 40 м. В объектив также попадают пляжи на косе, кайт-спот, морской порт, старинный железный мост, современные мосты, залив Сиваш и дорога в сторону Геническа.
Напомним, что Бердянск и Арабатская Стрелка, наряду с Кирилловкой, входят в тройку самых посещаемых курортов Азовского моря в Украине. Они востребованы благодаря неглубокому и тёплому морю, просторным песчаным пляжам и хорошо развитой курортной инфраструктуре. Но в то же время здесь есть и интересные с точки зрения культурного туризма места, а также красивые фотолокации вне пляжных зон, показать которые ставилась задача при установке веб-камер.
Для всех азовских курортов минувший сезон выдался не самым удачным в силу неблагоприятных природных условий – довольно холодного начала лета и нашествия медуз, а также из-за целенаправленной дискредитации рекреаций желтыми СМИ и блогерами, специализирующимися на хайпе. Поэтому к подготовке к следующему лету в Бердянске и на Арабатской Стрелке отнеслись серьёзно.
С помощью современных технологий и новых средств презентации курортов здесь решили показать местные красоты. Таким образом, планируется подчеркнуть туристическую привлекательность курортов не только в качестве локаций для пляжного отдыха, но и как красивых мест на побережье, ориентированных на культурный туризм.
Новые веб-камеры доступны на сайтах НМП "Бердянск" и НМП "Арабатская Стрелка".
Поворотная веб-камера в Бердянске установлена в одном из самых высоких мест города в микрорайоне АЗМОЛ и осуществляет вещание из 25 разных точек. В рамках трансляции представлены известные локации в пределах города и в его окрестностях. Например, можно увидеть Бердянский морской порт с пришвартованными судами и грузоподъёмной техникой, большое колесо обозрения на Приморской площади, инсталляцию "Я люблю АЗМОЛ" и рассмотреть белеющие на горизонте ветряки Ботиевской ветроэлектростанции. Самые живописные кадры из данной веб-камеры открываются на закате, когда панораму города и Бердянского залива озаряют лучи заходящего солнца.
Веб-камера на Арабатской Стрелке фокусируется на 32 разных точках и транслирует панорамный вид на побережье Азовского моря, город Геническ и курортное село Геническая Горка с высоты 40 м. В объектив также попадают пляжи на косе, кайт-спот, морской порт, старинный железный мост, современные мосты, залив Сиваш и дорога в сторону Геническа.
Напомним, что Бердянск и Арабатская Стрелка, наряду с Кирилловкой, входят в тройку самых посещаемых курортов Азовского моря в Украине. Они востребованы благодаря неглубокому и тёплому морю, просторным песчаным пляжам и хорошо развитой курортной инфраструктуре. Но в то же время здесь есть и интересные с точки зрения культурного туризма места, а также красивые фотолокации вне пляжных зон, показать которые ставилась задача при установке веб-камер.
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