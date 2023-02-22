В Бердянске гуманитарный кризис, в городе остается все меньше людей трудоспособного возраста, - ЦНС
С временно оккупированного Бердянска все чаще выезжают люди трудоспособного возраста
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В Бердянске критическая ситуация с обеспечением коммунальных услуг. В частности, город часто остается без воды и есть угроза ее полного отсутствия. На фоне гуманитарного кризиса, который создали оккупанты, молодежь и люди среднего возраста все чаще покидают город", – говорится в материале.
В ЦНС подчеркнули, что украинцы пользуются альтернативными методами выезда с оккупированных территорий.
- 21 февраля Генштаб сообщил, что во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная ситуация из-за преступников, воевавших в ПИК Вагнера и амнистированных и переведенных на полуостров.
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