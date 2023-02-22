Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В Бердянске критическая ситуация с обеспечением коммунальных услуг. В частности, город часто остается без воды и есть угроза ее полного отсутствия. На фоне гуманитарного кризиса, который создали оккупанты, молодежь и люди среднего возраста все чаще покидают город", – говорится в материале.

В ЦНС подчеркнули, что украинцы пользуются альтернативными методами выезда с оккупированных территорий.