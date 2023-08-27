В Бердянске горит завод, на котором оккупанты хранят технику

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно, пылает что-то вражеское", - пишет он.

По словам Федорова, местные не слышали звуков взрывов, но видели, что россияне завозят туда технику.

"На этот раз ярко горит в пока оккупированном Бердянске. По предварительной информации - на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели, как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", - говорится в сообщении.