Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 января.

Также отмечается, что для поддержки наступления и пополнения потерь в живой силе противник продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации.

За день украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 4 удара - по ЗРК врага

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, атаковали две позиции ракетных войск и артиллерии и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара и совершили 7 обстрелов из РСЗО

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Обстановка по направлениям следующая:

На Сиверском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области.

обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области. На Слобожанском направлении противник осуществил обстрелы позиций наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Вовчанск, Хатнее, Красное Первое и Дворичная Харьковской области.

противник осуществил обстрелы позиций наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Вовчанск, Хатнее, Красное Первое и Дворичная Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов позиций наших войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Парасковеевка Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов позиций наших войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Парасковеевка Донецкой области. На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское Донецкой области.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии позиций Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Угледар Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии позиций Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов, в частности: Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Зализнычное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов, в частности: Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Зализнычное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области. На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Милово и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что на Запорожском направлении продолжаются тяжелые стрелковые бои.

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