В Бердянск заехала колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя
В воскресенье, 20 марта, в Бердянск пропустили колонну автобусов для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье
Об этом сообщает Бердянский городской совет.
До этого кафиры блокировали въезд автобусов для эвакуации.
Отмечают, что эвакуационная колонна формируется к 11:00. Посадка в автобусы проходит на площадке возле городского спорткомплекса (Мелитопольское шоссе, 27). Автобусы будут выезжать в 11:00.
Кроме того, еще 5 автобус для продолжения эвакуации жителей Мариуполя уезжают из Запорожья в Бердянск.
- Напомним, 19 марта удалось эвакуировать 6,623 тысяч человек из зоны боевых действий, но из-за обстрелов не произошла эвакуация из Бородянки в Белую Церковь и доставка резинопомощи для жителей Херсонщины.
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