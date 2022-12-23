В Бердянск прибыло около 500 террористов из росгвардии, а в Беларуси оккупанты разворачивают полевой госпиталь
Российский агрессор отправил во временно оккупированный Бердянск около 500 военнослужащих росгвардии
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь", - пишут в ВСУ.
В временно оккупированный Бердянск прибыло около 500 бойцов росгвардии, которые должны усилить административно-полицейские мероприятия на временно занятой территории Запорожской области.
- 23 декабря сообщалось, что российские захватчики готовятся к обороне на территории временно оккупированного Крыма и осуществляют инженерное оборудование позиций.
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