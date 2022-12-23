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В Бердянск прибыло около 500 террористов из росгвардии, а в Беларуси оккупанты разворачивают полевой госпиталь

23 декабря, 2022 пятница
18:36
война с Россией

Российский агрессор отправил во временно оккупированный Бердянск около 500 военнослужащих росгвардии

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь", - пишут в ВСУ.

В временно оккупированный Бердянск прибыло около 500 бойцов росгвардии, которые должны усилить административно-полицейские мероприятия на временно занятой территории Запорожской области.

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Украина
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Белорусь
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
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