В Бердянск прибыло около 500 террористов из росгвардии, а в Беларуси оккупанты разворачивают полевой госпиталь

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь", - пишут в ВСУ.

В временно оккупированный Бердянск прибыло около 500 бойцов росгвардии, которые должны усилить административно-полицейские мероприятия на временно занятой территории Запорожской области.

23 декабря сообщалось, что российские захватчики готовятся к обороне на территории временно оккупированного Крыма и осуществляют инженерное оборудование позиций.

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