В Бердянск для подавления возможного сопротивления прибыла росгвардия

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения росгвардии с целью подавления возможного сопротивления местного населения", - пишут в Генштабе.

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