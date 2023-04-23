В Бердичев эвакуировали 58 жителей Донетчины
В воскресенье, 23 апреля, утром в Бердичев Житомирской области прибыл еще один поезд с 58 жителями из Донецкой области
Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.
Стало известно, что спасатели совместно с медиками и волонтерами встретили людей, провели в зал ожидания, где смогли немного отдохнуть, пообщаться с психологами и получить другую помощь.
Отмечается, что среди эвакуированных - женщины, дети, пожилые люди. Некоторые приехали с домашними любимцами.
"У каждого своя история, многие потеряли жилье, работу, длительное время находились без света, воды и пищи. В дальнейшем людей расселят в места временного проживания. Но каждый живет мыслями о родном доме", - говорится в сообщении.
- 7 апреля сообщалось, что эвакуация из Херсона проходит в авральном порядке – когда после обстрелов нет, где жить.
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