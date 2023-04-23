Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.

Стало известно, что спасатели совместно с медиками и волонтерами встретили людей, провели в зал ожидания, где смогли немного отдохнуть, пообщаться с психологами и получить другую помощь.

Отмечается, что среди эвакуированных - женщины, дети, пожилые люди. Некоторые приехали с домашними любимцами.

"У каждого своя история, многие потеряли жилье, работу, длительное время находились без света, воды и пищи. В дальнейшем людей расселят в места временного проживания. Но каждый живет мыслями о родном доме", - говорится в сообщении.