В Белой Церкви на гранате подорвался 59-летний мужчина
В Белой Церкви Киевской области в воскресенье, 2 апреля, возле жилого дома произошел взрыв
Об этом полиция Киевщины сообщает в telegram.
"2 апреля в 14:00 белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину. Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку", - говорится в сообщении.
На месте работают полицейские Киевской области, патрульная полиция, спасатели и медики.
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