Об этом полиция Киевщины сообщает в telegram.

"2 апреля в 14:00 белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину. Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку", - говорится в сообщении.

На месте работают полицейские Киевской области, патрульная полиция, спасатели и медики.