Об этом информирует Луганская областная государственная администрация .

"Произвол наблюдается и в Беловодской громаде. Там оккупационные власти вынуждают аграриев освобождать ангарные помещения, чтобы заселять туда российских солдат", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что на базе ранее современной больницы теперь находится военный госпиталь, заваленный ранеными рашистами. В Луганске в неврологическое отделение областной больницы привозят вагнеровцев, ими занято около 100 коек. В других медучреждениях города свободных мест практически не осталось.

"Что-то нелогичное, даже для местных жителей, происходит в Северодонецке. Они замерзают из-за отсутствия теплоснабжения и не могут понять, почему оккупационные власти в пункт временного размещения пустили только 67 человек, хотя рассчитан он якобы на 700 человек, о чем сообщает российская пропаганда. Более того, этот пункт заполнен меньше, чем на 10%, а в городе собираются открывать еще два аналогичных. Для избранных", – разъясняет ОВА.

Также на выезд и въезд заблокировано село Титаровка на Старобельщине, расположенное рядом с Половинкино, где соответствующие репрессивные мероприятия уже состоялись. В Титаровке задержали десятки местных жителей с подозрением работы на ВСУ.

В то же время 4 января ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Площанки.

2 января враг заблокировал для фильтрационных мероприятий захваченное в феврале село Половинкино Старобельского района.

По состоянию на 2 января британские специалисты отмечают, что ВСУ за последние пять дней вели бои с российскими оккупантами за контроль над трассой Р66 к северу от Кременной в Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb