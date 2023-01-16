Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что на военном аэродроме в Лунинце заканчивается экстренная модернизация казарм. Они будут предназначаться для российских военных и должны быть готовы к военным учениям, стартующим 16 января.

Работа ведется под наблюдением вооруженных людей, материалы и оборудование для казарм используют самые современные. При входе на строительство у всех работающих на объекте телефоны изымаются. К срочному капитальному строительству привлечены разные организации.

При въезде на военную базу полностью перестроена дорога, для ее расширения вырубили вековые деревья.

"Белорусский Гаюн" напоминает, что россияне уже активно использовали аэродром в Лунинце в феврале-апреле 2022 года.

"Оттуда осуществляла вылеты авиация и осуществились пуски ракет. На пике активности использования аэродрома там было несколько десятков самолетов Су-25 и Су-24, а также ЗРК С-300/400. В начале апреля самолеты РФ покинули аэродром", - говорится в сообщении .

Известно, что спутниковые снимки показывали масштабные работы на территории аэродрома еще 7 августа. Тогда происходила расчистка территории под строительство новых объектов.

8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля. Во время проведения учений будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.

13 января генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно сажать стратегические бомбардировщики. "Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию", – рассказал он.

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