В белорусском Лунинце завершают ремонт казарм вблизи аэродрома, - Гаюн
На аэродроме в белорусском городе Лунинец заканчивается экстренная модернизация казарм для российских военных. Они должны быть готовы к военным учениям, которые стартуют 16 января
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отмечается, что на военном аэродроме в Лунинце заканчивается экстренная модернизация казарм. Они будут предназначаться для российских военных и должны быть готовы к военным учениям, стартующим 16 января.
Работа ведется под наблюдением вооруженных людей, материалы и оборудование для казарм используют самые современные. При входе на строительство у всех работающих на объекте телефоны изымаются. К срочному капитальному строительству привлечены разные организации.
При въезде на военную базу полностью перестроена дорога, для ее расширения вырубили вековые деревья.
"Белорусский Гаюн" напоминает, что россияне уже активно использовали аэродром в Лунинце в феврале-апреле 2022 года.
"Оттуда осуществляла вылеты авиация и осуществились пуски ракет. На пике активности использования аэродрома там было несколько десятков самолетов Су-25 и Су-24, а также ЗРК С-300/400. В начале апреля самолеты РФ покинули аэродром", - говорится в сообщении .
Известно, что спутниковые снимки показывали масштабные работы на территории аэродрома еще 7 августа. Тогда происходила расчистка территории под строительство новых объектов.
- 8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля. Во время проведения учений будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.
- 13 января генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно сажать стратегические бомбардировщики. "Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию", – рассказал он.
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