В белорусском Гомеле заметили эшелон с военной техникой, снятой с хранения
Вечером 11 апреля в белорусском Гомеле был замечен эшелон с военной техникой – не менее 10 автомобилей ГАЗ-66. Вероятно, машины сняли с длительного хранения
Об этом сообщает MotolkoHelp .
В Гомеле расположена 1868 артиллерийская база вооружения (в/ч 63604), которая занимается ремонтом, хранением, обслуживанием и выдачей в войска ракетно-артиллерийского вооружения. Среди техники, находящейся на хранении этой базы, есть и автомобили ГАЗ-66, которые были замечены в составе эшелона.
"Они используются для перевозки 82 мм минометов 2Б9 "Васильок" и 120-мм минометов 2Б11. Учитывая направление движения эшелона, можно предположить, что автомобили были сняты с хранения именно на 1868 базе", - рассказали в мониторинговой группе.
Наблюдатели добавляют, что минометы 2Б9 "Васильок" не используют вооруженные силы Беларуси, вместо них используют российские военные из состава так называемой региональной группировки войск, находящейся в Беларуси.
Наиболее вероятно, что снятую с хранения технику передают россиянам, однако наблюдателя предполагают вариант транспортировки машин для других целей, не связанных с армией (например, для утилизации или продажи).
- 11 апреля общественный деятель, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба в эфире Еспресо отметил, что в Беларуси формируется ударная группировка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное