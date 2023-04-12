Об этом сообщает MotolkoHelp .

В Гомеле расположена 1868 артиллерийская база вооружения (в/ч 63604), которая занимается ремонтом, хранением, обслуживанием и выдачей в войска ракетно-артиллерийского вооружения. Среди техники, находящейся на хранении этой базы, есть и автомобили ГАЗ-66, которые были замечены в составе эшелона.

"Они используются для перевозки 82 мм минометов 2Б9 "Васильок" и 120-мм минометов 2Б11. Учитывая направление движения эшелона, можно предположить, что автомобили были сняты с хранения именно на 1868 базе", - рассказали в мониторинговой группе.

Наблюдатели добавляют, что минометы 2Б9 "Васильок" не используют вооруженные силы Беларуси, вместо них используют российские военные из состава так называемой региональной группировки войск, находящейся в Беларуси.

Наиболее вероятно, что снятую с хранения технику передают россиянам, однако наблюдателя предполагают вариант транспортировки машин для других целей, не связанных с армией (например, для утилизации или продажи).