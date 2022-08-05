Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Сегодня, 5 августа, в районе 20:26 в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-76604. Пока неизвестно, привез ли этот борт или нет, однако нельзя исключать, что самолет вполне мог привезти новую партию ракет", — говорится в сообщении.