В белорусском Гомеле мужчинам до 50 лет не будут давать больничных без согласия военкомата, - профсоюз

Копия соответствующего документа появилась сегодня, 2 июля 2022, на ТГ-канале БОР.

Это письмо руководителям разнообразных предприятий, учреждений и организаций пограничной с Украиной белорусской Гомельщины, которые в настоящее время в тот или иной способ способствует мобилизации "военнообязанных".

Отдельное внимание уделяется медицинской отрасли.

"Главному врачу центральной поликлиники выдачу больничных писем гражданам мужского пола в возрасте до 50 лет осуществлять только по приговору с военным комиссариатом", - отмечается в документе.

Следует напомнить, что сегодня же, 2 июля, новые сведения о белорусских врачах распространил и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля, которые должны завершиться 1 июля. В рамках их проведения, через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам сообщено о запрете выезда за пределы страны ", – заявили в украинском Генштабе.

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Перед этим также было сообщение о пока учетном характере хода мобилизации в Беларуси. Как мужчинам, так и женщинам в Гомельской области выдают повестки, приглашают для уточнения данных в военкоматы, а после бесед позволяют вернуться домой.

Напомним, Гомельщина граничит с Черниговской, Киевской и Житомирской областями Украины.

Как считает эксперт Defense Express Рябых, без участия войск РФ нельзя говорить о наступлении со стороны Беларуси. В настоящее время в Беларуси из российских войск есть только обслуживающий персонал ракет и самолетов, которого для полномасштабных боевых действий против Украины недостаточно.

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