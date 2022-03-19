В Белоруссии строят новую переправу для танков через Припять. Под угрозой Житомирщина

Благодаря ей можно будет добраться до Лельчицкого района, граничащего с Украиной. Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .



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Бронетехника россиян, а именно танки, БТР и САУ (самоходные артиллерийские установки), по данным радиостанции, уже разгружаются на железнодорожной станции Муляравка, расположенной в Петриковском районе.

"17 и 18 марта местные жители видели, что техника ехала через Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение подвозят специальными грузовиками с платформами, которые ездят в сопровождении милицейских автомобилей с мигающими и сиренами", - говорится в сообщении.



Южная часть Лельчицкого района граничит с Житомирской областью Украины.



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