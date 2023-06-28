Об этом в эфире "НТВ-Беларусь" рассказала начальник управления генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.

По ее словам, поправки предусматривают принудительные меры безопасности и лечения в отношении тех, кого судебно-психиатрическая экспертиза признала страдающими отклонением сексуального характера в форме педофилии. Экспертизу обязательно будут проходить совершившие преступления сексуального характера против детей. За уклонение от принудительного лечения будет предусмотрена ответственность.

"Кроме того, после отбывания наказания вернувшись из мест лишения свободы, все будут продолжать такое лечение, пока необходимость такого лечения не будет отменена судом по соответствующему заключению комплексной экспертизы", — сообщила Курчак.

Осужденные за такие преступления после освобождения подлежат еще и особому контролю в органах внутренних дел. В их отношении будет применяться превентивный надзор.

Также разработан клинический протокол, предусматривающий возможность проведения процедуры химической кастрации.

"Если кто-то нуждается в такой помощи, то эти протоколы будут реализовываться на добровольной основе по решению медиков и соответственно с согласия самих пациентов", - сказала представитель белорусской генпрокуратуры.