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В Белополье на Сумщине от российского артобстрела погиб отец с ребенком

18 июня, 2023 воскресенье
20:13
Война с Россией

В воскресенье, 18 июня, в результате российского артиллерийского обстрела города Белополье Сумской области погибли отец с сыном

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Враг в очередной раз испытывает Сумщину. Российские террористы цинично применяют свое оружие против мирных людей, давно потеряв все человеческое", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли гражданские лица - отец и сын.

"Враг еще раз подтвердил свои преступные намерения - уничтожить наш народ. У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет! Ответите обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев", - добавили в администрации.

Как сообщает Суспильному городской голова Юрий Зарко, это случилось около 16:20. Он также добавил, что произошли мощные взрывы в центре города.

"Как раз проходили отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках", - отметил Зарко .

По предварительной информации, попадание произошло недалеко от местного общежития, кинотеатра и жилого дома.

  • В течение суток россияне совершили 12 обстрелов приграничья. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманьская, Середино-Будская, Великописаревская громады. В результате атаки есть значительные разрушения.
Украина
Сумщина
терроризм
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