В белом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сменила имидж - она появилась в Раде с новой прической и в белом костюме
Об этом написал нардеп от "ЕС" Алексей Гончеренко в Telegram.
"У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она выглядит потрясающим образом!", - сказал нардеп.
Руководитель "Батькивщины" надела белый костюм и дополнила образ низким хвостом.
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