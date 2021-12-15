В белом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической

Об этом написал нардеп от "ЕС" Алексей Гончеренко в Telegram.



"У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она выглядит потрясающим образом!", - сказал нардеп.



Руководитель "Батькивщины" надела белый костюм и дополнила образ низким хвостом.