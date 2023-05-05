В Белом доме заявили, что США сосредоточены на передаче Украине средств ПВО

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время прессбрифинга в Вашингтоне, передает Укринформ .

Кирби подчеркнул, что благодаря средствам ПВО, предоставленным Украине не только Америкой, но и союзниками и партнерами, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам за последние 48-72 часа.

"Итак, мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - отметил представитель Белого дома.