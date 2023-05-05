В Белом доме заявили, что США сосредоточены на передаче Украине средств ПВО
США уделяют большое внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время прессбрифинга в Вашингтоне, передает Укринформ .
Кирби подчеркнул, что благодаря средствам ПВО, предоставленным Украине не только Америкой, но и союзниками и партнерами, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам за последние 48-72 часа.
"Итак, мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - отметил представитель Белого дома.
- Напомним, на прошлой неделе командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил , что ВСУ получили 98% содержания пакетов военной помощи со стороны Запада.
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