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В Белом доме заявили, что США могут поставить Украине танки Abrams раньше, чем ожидалось

21 мартa, 2023 вторник
15:39
Мир танк Абрамс

Украина может получить боевые танки Abrams раньше, чем ожидалось. США работают над ускорением процесса их передачи

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Мы работаем над этим", – сказал он.

"Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", – добавил Кирби.

При этом в Белом доме отметили, что до сих пор не рассматривают поставки истребителей, потому что фокусируются на вооружении, которое понадобится ВСУ больше.

Основной боевой танк Abrams M1 разработан компанией Chrysler Defense и выпускается под брендом General Dynamics. Помимо США танки Abrams используют военные Польши, Австралии, Египта, Марокко, Саудовской Аравии и ряда других государств Востока.

  • 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.
  • Первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун говорил, что танки M1 Abrams Украина может получить из хранящихся на складах США запасов. Это ускорило бы их снабжение по сравнению с тем, если бы эти танки изготовляли.
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