Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Мы работаем над этим", – сказал он.

"Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", – добавил Кирби.

При этом в Белом доме отметили, что до сих пор не рассматривают поставки истребителей, потому что фокусируются на вооружении, которое понадобится ВСУ больше.

Основной боевой танк Abrams M1 разработан компанией Chrysler Defense и выпускается под брендом General Dynamics. Помимо США танки Abrams используют военные Польши, Австралии, Египта, Марокко, Саудовской Аравии и ряда других государств Востока.