В Белом доме заявили, что пока не готовят визит Байдена в Украину

Об этом она сообщила в эфире Fox News.

"Нет, мы не отправляем президента в Украину", – сказала Псаки в пятницу, 15 апреля, во время записи подкаста Pod Save America.

Напомним, вчера Джо Байден на пресс-конференции в беседе с журналистом подтвердил, что готов посетить Украину.

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