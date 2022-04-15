В Белом доме заявили, что пока не готовят визит Байдена в Украину
Представитель президента США Дженнифер Псаки заявила, что его поездка в Украину не планируется
Об этом она сообщила в эфире Fox News.
"Нет, мы не отправляем президента в Украину", – сказала Псаки в пятницу, 15 апреля, во время записи подкаста Pod Save America.
- Напомним, вчера Джо Байден на пресс-конференции в беседе с журналистом подтвердил, что готов посетить Украину.
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