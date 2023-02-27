В Белом доме заявили, что "мирный план" Китая сложно реализовать

Об этом информирует NBS .

"Китай предложил этот план, не проведя ни одного разговора между главой Си Цзиньпином и президентом Зеленским", - сказал Салливан.

Он добавил, что Китай провел множество разговоров с российской стороной. Однако на самых высоких уровнях он продолжает избегать разговоров с Украиной.

"Очень сложно продвигать такую мирную инициативу, когда проводится подобная односторонняя дипломатия", - подчеркнул советник по нацбезопасности.

Салливан добавил, что любой предлагаемый кем-либо мирный план должен привлекать Украину.

"Как президент Байден постоянно говорил: ничего об Украине без Украины. И это касается этой инициативы, как и любой другой", - подытожил он.