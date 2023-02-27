В Белом доме заявили, что "мирный план" Китая сложно реализовать
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "мирный план" Китая сложно реализовать, поскольку он не учитывает позиции всех сторон
Об этом информирует NBS .
"Китай предложил этот план, не проведя ни одного разговора между главой Си Цзиньпином и президентом Зеленским", - сказал Салливан.
Он добавил, что Китай провел множество разговоров с российской стороной. Однако на самых высоких уровнях он продолжает избегать разговоров с Украиной.
"Очень сложно продвигать такую мирную инициативу, когда проводится подобная односторонняя дипломатия", - подчеркнул советник по нацбезопасности.
Салливан добавил, что любой предлагаемый кем-либо мирный план должен привлекать Украину.
"Как президент Байден постоянно говорил: ничего об Украине без Украины. И это касается этой инициативы, как и любой другой", - подытожил он.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета. Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
- 25 февраля Казахстан поддержал "мирный план" Китая по политическому урегулированию войны в Украине.
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