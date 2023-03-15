В Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем
США продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, несмотря на инцидент с уничтожением БПЛА MQ-9 Reaper
Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press .
Он подчеркнул, что если Россия хочет помешать США летать над Черным морем, то ей это не получится.
"Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной нации", - сказал Кирби.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.13
Покупка 38.13Продажа 38.89
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное