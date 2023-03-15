Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press .

Он подчеркнул, что если Россия хочет помешать США летать над Черным морем, то ей это не получится.

"Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной нации", - сказал Кирби.