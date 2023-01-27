В Белом доме заявили, что дали понять китайцам: не время поддерживать РФ
США следят, чтобы Пекин не оказывал России какой-либо поддержки в ее войне с Украиной
Об этом заявил на телефонном брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ .
"Мы дали четко понять китайцам, что сейчас – не время поддерживать Россию. Мы продолжаем вести эти разговоры с китайцами", - заметил Кирби по просьбе прокомментировать сообщение о поставках в РФ китайской нелетальной помощи.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне настроены преследовать организации, нарушающие санкции.
- Военно-морские силы Южно-Африканской Республики, Китая и России в феврале проведут совместные учения.
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