В Белом доме выступили против идеи наложения немедленных санкций на "Северный поток-2"
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не поддерживают идею введения срочных санкций против газопровода "Северный поток-2", поскольку угроза ограничений является рычагом влияния на РФ, чтобы сдержать эскалацию вокруг Украины
Об этом она заявила на брифинге.
"Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе. Там считают, что введение санкций против "Северного потока-2" уже сейчас было бы эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
По словам Джен Псаки, понимание, что "Северный поток-2" не запустят в случае вторжения РФ в Украину, служит рычагом влияния, поэтому США идут таким путем.
"И потому не думаем, что такой подход (превентивных санкций – ред.) сработает", - подчеркнула она.
- Напомним, ранее сообщалось, что США проводят консультации с Германией по прекращению работы "Северного потока-2".
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