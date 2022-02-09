В Белом доме выступили против идеи наложения немедленных санкций на "Северный поток-2"

Об этом она заявила на брифинге.



"Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе. Там считают, что введение санкций против "Северного потока-2" уже сейчас было бы эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", - отметила пресс-секретарь Белого дома.



По словам Джен Псаки, понимание, что "Северный поток-2" не запустят в случае вторжения РФ в Украину, служит рычагом влияния, поэтому США идут таким путем.



"И потому не думаем, что такой подход (превентивных санкций – ред.) сработает", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что США проводят консультации с Германией по прекращению работы "Северного потока-2".