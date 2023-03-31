В Белом доме высказались о предстоящем председательстве России в Совбезе ООН
В США считают, что России не место в Совете безопасности ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время видеобрифинга .
Уже с 1 апреля в течение целого месяца Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения своих нарративов и попыток оправдать свои действия в Украине.
"Мы ожидаем, что Россия в дальнейшем будет использовать свое место в Совете для распространения дезинформации и попытается отвлечь внимание от ее попыток оправдать свои действия в Украине, военных преступлений, совершаемых ее военными, а также ее ужасных нарушений Устава ООН", - отметила Жан-Пьер.
В Белом доме отмечают, что стране, грубо нарушающей Устав ООН и вторгающейся к своему соседу, не место в Совете безопасности ООН. В то же время, там говорят, что Россия, к сожалению, является постоянным членом Совета безопасности, "и пока нет реального международно-правового пути, чтобы изменить эту реальность".
Пресс-секретарь добавила: неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, которая передается другим членам по принципу ротации.
Жан-Пьер призвала Россию "вести себя профессионально" и выполнять важную работу по обеспечению мира и безопасности в мире.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля - злая шутка.
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