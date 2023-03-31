Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время видеобрифинга .

Уже с 1 апреля в течение целого месяца Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения своих нарративов и попыток оправдать свои действия в Украине.

"Мы ожидаем, что Россия в дальнейшем будет использовать свое место в Совете для распространения дезинформации и попытается отвлечь внимание от ее попыток оправдать свои действия в Украине, военных преступлений, совершаемых ее военными, а также ее ужасных нарушений Устава ООН", - отметила Жан-Пьер.

В Белом доме отмечают, что стране, грубо нарушающей Устав ООН и вторгающейся к своему соседу, не место в Совете безопасности ООН. В то же время, там говорят, что Россия, к сожалению, является постоянным членом Совета безопасности, "и пока нет реального международно-правового пути, чтобы изменить эту реальность".

Пресс-секретарь добавила: неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, которая передается другим членам по принципу ротации.

Жан-Пьер призвала Россию "вести себя профессионально" и выполнять важную работу по обеспечению мира и безопасности в мире.