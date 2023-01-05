Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там", – сказал Кирби.

Он напомнил о сотнях беспилотников, предоставленных Ираном России, а также отметил, что правительство США с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством, включая противостояние вызовам, созданным Ираном.

"Мы уверены, что сможем продолжать работать над достижением этих общих целей", - подчеркнул представитель Белого дома.

3 января в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% иранских дронов за двое суток.

В Иране упорно отрицают поставки России дронов-камикадзе, которые она использует против Украины.

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