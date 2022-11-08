В Белом доме убеждают Украину ехать на саммите G20, даже если там будет РФ
Соединенные Штаты Америки выступают за участие Украины в предстоящем саммите Большой двадцатки (G20), даже если на нем будет представлена Российская Федерация
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Baha Breaking News.
Представительница Белого дома подчеркнула, что решение об участии двух стран зависит от лидеров G20.
Также Карин Жан-Пьер в понедельник подтвердила, что президент США Джо Байден "не намерен" встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20.
Отметим, что мероприятие состоится в Индонезии на Бали на следующей неделе.
- Напомним, Зеленский не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если там будет Путин.
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