В Белом доме сообщили, когда Байден подаст запрос на дополнительное финансирование для Украины
Президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование для Украины
Об этом сообщает Reuters.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер провела брифинг, где сообщила, что президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование.
По словам человека, знакомого с этим вопросом, администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Украине и Израилю.
Известно, что некоторые республиканцы будут противодействовать попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.
Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине
1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Также он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.
Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.
Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.
7 октября другое издание The Telegraph сообщило , что Байден собирается просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд. Также Министр армии США Кристин Вормут заявила , что для возможности эффективно помогать Израилю и Украине одновременно Пентагон потребует дополнительного финансирования от Конгресса США. Впоследствии сообщалось, что в Белом доме обсуждается возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.
Издание WSJ отмечает , что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.
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