В Белом доме считают удары по Крыму защитой суверенитета Украины

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на вопрос о том, считают ли США Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США, Карин Жан-Пьер заявила: "Мы поддерживаем усилия Украины, как Вы знаете, защитить свой суверенитет и территориальную целостность".

В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

The Wall Street Journal 9 августа написала, что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал: "Все только начинается".

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.

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