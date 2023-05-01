Об этом пишет Reuters.

Кирби объяснил, что эта цифра базируется на оценках американской разведки.

"Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы, и только с декабря, по нашим оценкам, РФ понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 убитых в боях, почти половина из которых были солдатами ЧВК Вагнера", - сказал он. .

Спикер также подчеркнул, что хотя россияне и добились некоторых успехов в Бахмуте, это произошло "ужасной ценой" и что оборона Украины в регионе остается сильной.

"Попытка России осуществить наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилась. Россия не смогла захватить ни одной настоящей стратегической и значительной территории", - подчеркнул он.