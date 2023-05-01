В Белом доме считают, что Россия потеряла под Бахмутом 100 тысяч военных за 5 месяцев
Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что из этих 100 тысяч человек 20 тысяч – погибшие. Он также отметил, что почти половина умерших – вагнеровцы
Об этом пишет Reuters.
Кирби объяснил, что эта цифра базируется на оценках американской разведки.
"Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы, и только с декабря, по нашим оценкам, РФ понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 убитых в боях, почти половина из которых были солдатами ЧВК Вагнера", - сказал он. .
Спикер также подчеркнул, что хотя россияне и добились некоторых успехов в Бахмуте, это произошло "ужасной ценой" и что оборона Украины в регионе остается сильной.
"Попытка России осуществить наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилась. Россия не смогла захватить ни одной настоящей стратегической и значительной территории", - подчеркнул он.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин грозится вывести своих наемников из Бахмута из-за их уязвимости к возможным контратакам украинских сил в Донецкой области.
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