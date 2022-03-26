В Белом доме разъяснили, что имел в виду Байден, говоря, что Путин не может оставаться у власти

Об этом сообщает The Washington post, передает Еспресо.TV.

Речь идет о заявлении, в котором Байден заметил, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти". Оно было сделано во время субботней речи, завершавшей поездку в Европу, направленную на усиление реакции НАТО на вторжение России в Украину.

Замечание президента сначала, казалось, свидетельствовало о поддержке смены режима в России – чего администрация Байдена пыталась избежать – хотя позже Белый дом объяснил, что Байден имел в виду лишь то, что Путину нельзя разрешать удерживать власть над своими соседями или регионом.

Напомним, сегодня впервые состоялась встреча в формате 2+2 между министрами иностранных дел и обороны Украины и США.

Перед тем у украинских министров была встреча с президентом Байденом. Кулеба и Резников передали Байдену обломок ракеты, из которой оккупанты ударили по Международному центру миротворчества и безопасности.

Затем президент США встретился с украинскими беженцами в Варшаве.

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