Об этом пишет Politico.

Помощники Байдена искали способы переправить его через границу тайно, но, в конце концов, решили, что визит американского лидера в Украину будет слишком опасным, поэтому исключили такую возможность.

"Большинство помощников считают, что угроза безопасности для Байдена или Украины не стоит того", - пишет издание.