В Белом доме рассматривали вариант тайно доставить Байдена в Украину, – Politico
Помощники президента США Джо Байдена искали способы, как безопасно доставить американского лидера в Украину, но в конечном счете ограничились Польшей
Об этом пишет Politico.
Помощники Байдена искали способы переправить его через границу тайно, но, в конце концов, решили, что визит американского лидера в Украину будет слишком опасным, поэтому исключили такую возможность.
"Большинство помощников считают, что угроза безопасности для Байдена или Украины не стоит того", - пишет издание.
- Джо Байден посетит Польшу с визитом с 20 по 22 февраля. При этом, как отмечает ГУР Минобороны Украины, Россия пытается масштабными учениями стратегических ядерных сил помешать визиту Байдена в Европу.
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