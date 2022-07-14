В Белом доме рассказали об использовании ленд-лиза для Украины
Представители администрации президента США прокомментировали, как планируют использовать программу ленд-лиза для Украины
Об этом сообщает Голос Америки.
"Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства", - сказал чиновник Белого дома.
Он добавил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.
Последние поставки американского вооружения в Украину проходят по этим программам. Администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 миллиардов долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.
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В свою очередь координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.
"Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать", - сказал Джон Кирби.
"Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем", - добавил чиновник.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает , что ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или начале осени.
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